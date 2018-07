Parte il nuovo Consiglio Comunale: 11 donne e 22 uomini, in maggioranza gli avvocati

Iniziala nuova consiliatura del Comune di Pisa oggi, 17 luglio, a partire dalle 15 in Sala Regia. Un primo insediamento con volti nuovi, come Matteo Trapani (Pd), il consigliere comunale più giovane: è infatti nato a Pisa il 24 luglio del 1987. La consigliera comunale più anziana invece è Laura Barsotti (Lega), nata a Pisa il 26 gennaio del 1945. Batte, per un solo giorno, il consigliere e capogruppo Pd Giuliano Pizzanelli, che infatti è nato il 27 gennaio del 1945.

Le donne che siederanno in Consiglio Comunale sono 11 e gli uomini sono 22. Nella passata legislatura, invece, le donne erano 13 e gli uomini 20.

Per quanto riguarda le professioni dei nuovi consiglieri comunali la parte del leone la fanno gli avvocati, che sono ben quattro: Gabriele Amore (M5S), Giulia Gambini (FdI-Nap), Gino Mannocci (Pisa nel Cuore) e Francesco Niccolai (FdI-Nap). Due sono i consulenti del lavoro, Annalisa Cammellini (Lega) e Olivia Picchi (Pd); due i medici Alessandro Gennai (Lega) e Marcello Lazzeri (Lega); due anche gli assicuratori, Giuseppe Collecchia (Lega) e Gianluca Gambini (Lega). Poi, abbiano un consulente aziendale, Emanuela Dini (Lega), un commercialista, Paolo Cognetti (Lega), un ingegnere, Marco Biondi (Pd), un architetto, Alessandro Tolaini (M5S) e un giornalista, Ciccio Auletta (Diritti in Comune).

Per quanto riguarda i capigruppo consiliari, dalle prime informazioni raccolte, e per quanto riguarda le forze politiche di maggioranza, il capogruppo in Consiglio Comunale per la Lega sarà Alessandro Gennai, Riccardo Buscemi per il gruppo consiliare di Forza Italia, Maurizio Nerini per il gruppo consiliare Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia e Gino Mannocci per 'Pisa nel Cuore'. Per quanto riguarda invece le forze politiche di minoranza, Giuliano Pizzanelli sarà il capogruppo consiliare per il Pd, Ciccio Auletta per il gruppo consiliare 'Diritti in Comune', Antonio Veronese per 'Patto Civico' e infine Gabriele Amore per il M5S.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet del Comune e, sempre in diretta, anche da Punto Radio.