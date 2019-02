Consiglio Comunale: si discute su People Mover e regolamenti della Municipale

Viaggia spedito l'iter amministrativo per dotare la Polizia Municipale di nuovi presidi di sicurezza, come spary al peperoncino e la pistola taser. Il sindaco Conti aveva già annunciato l'intenzione di dare avvio alla sperimentazione a partire dalla seconda metà del 2019, c'è però prima da approvare l'apposito regolamento in Consiglio Comunale. Ieri mattina, 20 febbraio, c'è stato il voto favorevole nell'apposita Commissione politiche sociali, grazie ai sì dei consiglieri leghisti Marcello Lazzeri, Laura Barsotti, Brunella Barbuti, Veronica Poli e Alessandro Bargagna. I consiglieri di opposizione Gabriele Amore (M5S), Giuliano Pizzanelli (PD) e Matteo Trapani (PD) non hanno partecipato al voto, dissenso espresso anche dall'attivista di Diritti in Comune Serena Fondelli.

Per il momento via libera quindi per il Regolamento di Polizia Municipale ed il Regolamento per la disciplina dell'uso delle armi e dei presidi per la difesa personale. "Entrambi i Regolamenti - ha commentato il consigliere Marcello Lazzeri (Lega), presidente della Commissione - sono un passo importante per la sicurezza dei cittadini e contro il degrado. Temi, questi, che sono punti qualificanti del nostro programma elettorale. Questi regolamenti sono un deciso passo in avanti per rendere Pisa più sicura". Il si definitivo si avrà, così è stato deciso nella Conferenza dei Capigruppo consiliari, nel Consiglio Comunale di martedì prossimo 26 febbraio.

Quello stesso Consiglio Comunale però sarà teatro di un'altra discussione importante. Su richiesta del consigliere Ciccio Auletta (Diritti in Comune) verrà prima affrontata la questione del People Mover e dello sviluppo dell'Aeroporto. Saranno presenti Roberto Naldi, vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti, e Roberto Vergari, Direttore centrale vigilanza tecnica Enac.