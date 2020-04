Consiglio comunale: i ringraziamenti del presidente Alessandro Gennai per la prima seduta in videoconferenza

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì 14 aprile, a suo modo, è una data entrata nella storia del Comune di Pisa: è stata infatti realizzata la prima seduta in videoconferenza del Consiglio comunale. Il presidente Alessandro Gennai, dopo aver ringraziato il sindaco Michele Conti, il segretario generale Marco Mordacci e tutti i funzionari che hanno reso possibile lo svolgimento della sedura nel rispetto del regolamento comunale e del decreto ministeriale, si è rivolto a chi, nelle ultime settimane, lavora in prima fila per fronteggiare l'epidemia. "Ringrazio i medici, gli operatori sanitari e i volontari di tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito ad aiutare e curare, rischiando la propria salute, tutti i cittadini. La collaborazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Silvia Briani, con il sindaco è stata fondamentale per denunciare le difficoltà dei medici e cercare di risolverli". I ringraziamenti del presidente del Consiglio comunale sono terminati con "gli assessori e i consiglieri, i quali hanno contribuito in questa emergenza sanitaria, economica e sociale con la loro opera di volontariato. Infine intendo dire grazie - ha concluso Gennai - al prefetto Giuseppe Castaldo".