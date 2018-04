Consiglio Comunale: seduta il 25 aprile sulla variazione di bilancio

L'assessore comunale Andrea Serfogli ha presentato questo pomeriggio, 24 aprile, in Prima e Quarta commissione consiliare, la variazione di bilancio che andrà in votazione nella seduta del Consiglio Comunale appositamente prevista per domani, 25 aprile. Dalle 17.30 in sala Regia del Comune quindi andrà in scena l'ultima seduta dell'assemblea con l'amministrazione attuale.

Gli interventi che saranno realizzati con l'approvazione di questa delibera sono molti: si va dalla messa in sicurezza sismica per alcune scuole cittadine al sottopasso di Putignano, al largo Petrarca e al vicolo Delle Donzelle. Previsto il finanziamento per varie manifestazioni storiche e culturali, come l'Internet Festival, più la manutenzione per gli alloggi Erp, il verde e l'arredo urbano, la sicurezza stradale, la Società della Salute e, infine, le politiche giovanili. Saranno inoltre accantonate anche le risorse economiche per chiudere la vicenda del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele.

Serfogli ha spiegato che "assolutamente non ci sfugge il grande valore della festa del 25 Aprile, la Festa della Liberazione dall'occupazione nazifascista del nostro paese. Ma i tempi burocratici non ci hanno consentito di fare diversamente, pena, la cancellazione di moltissimi interventi pubblici per circa 8 milioni di euro".

La data in cui si svolte il Consiglio Comunale era stata criticata dal gruppo Una Città in Comune-Rifondazione Comunista: "Mentre i sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil proclamano per lo stesso giorno lo sciopero del commercio, la Giunta pisana decide che alle 17.30 si deve riunire l'organo rappresentativo della città. Quale è la coerenza del Pd, un partito che grida allo scandalo perché esiste CasaPound (tranne avergli aperto le porte da anni) e poi calpesta senza vergogna il giorno di festa nazionale più importante per i valori della nostra Repubblica?". La compagine aveva poi concluso che "Il 25 aprile non saremo in Consiglio, lasceremo che la variazione di bilancio venga approvata senza le nostre valutazioni. Per la maggioranza sarà un giorno di vergogna. Per noi il 25 aprile è ancora un giorno da festeggiare".