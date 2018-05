Cinque anni di Consiglio Comunale: il bilancio di Sinistra Italiana

Ettore Bucci, 29 anni, pugliese di nascita, è dottorando in Storia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha avuto esperienze di studio e ricerca a Parigi. Attualmente segretario provinciale di Sinistra Italiana, nonché candidato capolista in Consiglio Comunale, si è impegnato per il diritto agli studi, l'istruzione pubblica e i beni comuni nei movimenti del 2008-2011. Ha avuto esperienza di rappresentanza istituzionale, per gli studenti di Pisa, nel Consiglio d'amministrazione del DSU Toscana.