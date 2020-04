Palazzo Gambacorti: riprendono le sedute del Consiglio comunale

Riprende la prossima settimana l’attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Pisa. Questo, in sintesi, quanto deciso dalla riunione tenuta ieri mattina, in video-conferenza con sistema Microsoft Teams, dalla Conferenza dei capigruppo consiliari. Hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, il sindaco di Pisa, Michele Conti, il capogruppo della Lega, Alessandro Bargagna, il capogruppo di Noiadessopis@-Fdi, Maurizio Nerini, il capogruppo di Forza Italia, Riccardo Buscemi, il capogruppo di Pisa nel cuore, Gino Mannocci, il consigliere del Gruppo misto, Manuel Laurora, il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, il capogruppo del M5S, Gabriele Amore, il capogruppo di Diritti in comune, Francesco Auletta e, infine, il capogruppo di Patto Civico, Antonio Veronese. Hanno partecipato, inoltre, per il Comune di Pisa, anche il segretario generale, Marco Mordacci, il dirigente Francesco Sardo e il segretario del presidente del Consiglio Comunale Enzo De Martino.

La prima seduta del Consiglio Comunale si terrà, (la precauzione, viste le circostanze dovute all'emergenza da Coronavirus, è purtroppo d’obbligo) probabilmente martedì 14 aprile, a partire dalle 14,30, sempre, naturalmente, in videoconferenza. All'ordine del giorno l’emergenza sanitaria e tutte le relative problematiche e conseguenze.

La prossima settimana, mercoledì 8 aprile, alle 17,15, si riunirà, invece, la 4ª Commissione, cioè la Commissione Bilancio il cui presidente è il consigliere Giuseppe Colecchia (Lega) con all’ordine del giorno 'Misure urgenti di contrasto alle conseguenze del Covid 19 attuabili a livello locale'. Parteciperanno anche il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai. Sempre la prossima settimana, si dovrebbe riunire anche la 2ª Commissione, cioè la Commissione Politiche sociali sulle conseguenze, in particolare, di natura sociale relative all'emergenza da Covid-19. Il presidente di quest’ultima Commissione è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega). Sempre la prossima settimana si dovrebbe riunire, in forma congiunta con la 4ª Commissione, anche la 3ª Commissione, cioè la Commissione Turismo con all'ordine del giorno 'Covid -19 misure urgenti per il sostegno alle realtà economiche cittadine'. La presidente di questa Commissione è la consigliera Maria Punzo (Lega).

La riunione di ieri della Conferenza dei Capigruppo consiliari era la prosecuzione di un’altra riunione della stessa Conferenza dei capigruppo consiliari che si era tenuta lo scorso 26 marzo dopo lo stop di tutte le attività del Consiglio Comunale deciso lo scorso 12 marzo. La prossima riunione dei Capigruppo consiliari, come convocata dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, si terrà martedì prossimo, 7 aprile, alle 9,30, sempre in videoconferenza.

Tutte le videoconferenze riguardanti le Commissioni saranno registrate e saranno inserite sul sito internet del Comune di Pisa a disposizione della cittadinanza.