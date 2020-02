Consiglio Comunale: decisa una nuova seduta

Questa mattina, 13 febbraio, la Conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Pisa, presieduta dalla consigliera Benedetta Di Gaddo, vicepresidente vicaria del Consiglio Comunale, ha deciso di fissare una nuova seduta dell'assemblea cittadina oltre a quella, già calendarizzata, di martedì 25 febbraio. La nuova seduta si terrà martedì 18 febbraio (dalle 14,30, Sala Delle Baleari). La decisione dovuta al fatto che martedì scorso, 11 febbraio, i consiglieri comunali non erano riusciti ad esaminare tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Nella seduta del 18 febbraio, dopo una breve comunicazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti sulle funzioni di responsabile della protezione dei dati, e dopo la discussione su alcune interrogazioni ed interpellanze, i consiglieri comunali voteranno i nuovi sindaci revisori (Giuseppe Pandolfini, Sauro Rossi e Gianni Bitossi). In seguito, per iniziativa dei consiglieri Francesco Auletta (Diritti in comune) e Matteo Trapani (Pd), verrà discussa l’inchiesta giudiziaria al centro in questi giorni delle cronache cittadine.