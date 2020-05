Consiglio Comunale, approvato un fondo per l'emergenza e via libera alla riduzione della Tari

La seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale di ieri, martedì 19 maggio, si è aperta con l'annuncio dell'apposizione di una targa in memoria di Francesco Giglioni nella sede della Pubblica Assistenza del litorale. Il presidente Alessandro Gennai ha spiegato che "per volontà dell'amministrazione comunale, nei prossimi giorni verrà inaugurata la targa in ricordo del farmacista di Marina di Pisa deceduto poche settimane fa a causa del Coronavirus".

Successivamente i consiglieri hanno respinto la proposta della Scuola Superiore Sant'Anna riguardante alcuni lavori all'interno dello stesso istituto e votato a favore di una delibera relativa allo stanziamento di fondi conseguenti all'emergenza dovuta alla pandemia. Infine, dopo un lungo dibattito, i consiglieri comunali hanno votato contro due ordini del giorno proposti, rispettivamente, da Francesco Auletta (Diritti in Comune) e da Matteo Trapani (Pd), accogliendo invece un ordine del giorno proposto dalla consigliera Giulia Gambini (Nap-FdI) sulla riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, a sostegno delle attività commerciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 26 Maggio, dalle 15 alle 18.30, sempre in videoconferenza.