Vaccinazioni: "Il Comune di San Giuliano Terme è Regione Toscana o no?"

San Giuliano Terme, comune di 31.500 abitanti, in provincia di Pisa, Regione Toscana. Questo è quanto recitano i libri di geografia. Eppure, ieri, i membri del consiglio comunale, hanno dimenticato di appartenere alla Regione Toscana, ratificando nei fatti, una condotta contraria all’impegno preso lo scorso dicembre dalla Regione in tema di vaccinazioni e frequentazione scolastica.

Ieri infatti, si è tenuto a San Giuliano Terme, il consiglio comunale in cui è stata presentata da parte del Movimento 5 Stelle, una mozione che garantisse a tutti i bambini il completamento del percorso educativo intrapreso nell'anno scolastico 2017/2018, così come già aveva approvato lo scorso 20 dicembre, con voto unanime, la Regione Toscana. Quest’ultima aveva scelto la strada della partecipazione consapevole, ritenendo necessari 'incontri preventivi allo scopo di favorire un'adesione consapevole e informata' alle vaccinazioni, come affermato anche dalla Corte costituzionale.

Il consiglio comunale di San Giuliano Terme, ha invece, approvato la medesima mozione, introducendo però un emendamento che prevede che “vengano rimossi tutti gli ostacoli alla frequenza scolastica, purché i bambini siano in possesso dei requisiti previsti dall’attuale normativa”, invalidando di fatto l’obiettivo stesso della mozione, e cioè consentire il completamento del percorso educativo per l'anno scolastico in corso anche ai bambini non in regola con le vaccinazioni. Il Comune di San Giuliano conferma così, la sua condotta arbitraria, che negli scorsi mesi ha comportato l’esclusione dal percorso scolastico, per 3 bimbi della scuola dell’infanzia, provvedimento sul quale, ricordiamolo, pendono ad oggi procedimenti legali avviati dalle famiglie che hanno visto negato l’accesso a scuola ai propri figli pur avendo presentato la documentazione prevista per legge.