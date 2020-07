Variazione di Bilancio in Consiglio comunale: tre giorni di sedute per i consiglieri

Saranno due question time ad aprire la seduta di domani, giovedì 9 luglio, del Consiglio Comunale. Il primo question time, del consigliere Maurizio Nerini (FdI-Pisa nel cuore), è sulle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa. Il secondo question time, del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) è, invece, sulla pedonalizzazione del lungomare sempre di Marina di Pisa. Successivamente, dopo una relazione introduttiva del sindaco di Pisa, Michele Conti, sarà aperta la discussione sulla Variazione di Bilancio, cioè la manovra economica decisa dall'amministrazione comunale per oltre 15 milioni di euro tutti destinati a fronteggiare le gravi conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia da Covid-19. Questo importante provvedimento dell’amministrazione comune impegnerà i consiglieri comunali per ben tre giorni. S’inizia, infatti domani, giovedì 9 luglio, dalle 8 alle 19, per poi proseguire, venerdì 10 luglio, sempre dalle 8 alle 19, per finire, infine, lunedì 13 luglio, dalle 8 ad oltranza dei lavori. La seduta di lunedì 13 luglio è stata aggiunta dalla Conferenza dei capigruppo consiliare, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai che si è svolta stamattina.

Si preannunciano, dunque, tre giorni di intenso dibattito. Gli emendamenti che sono stati presentati sono 33 e tutti del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune). Questa nuova seduta fiume si svolgerà in presenza, in Sala Delle Baleari, secondo piano di Palazzo Gambacorti ed è prevista, come di consueto, la diretta streaming. Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 21 luglio e lunedì 27 luglio.