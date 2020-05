Coronavirus, Matteo Trapani (Pd): "Riapriamo la cultura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa deve saper essere ambiziosa. La crisi ci pone davanti a scelte sicuramente difficili ma non possiamo pensare che la risposta sia l’apatia totale. Riapriamo la cultura, riportiamola nelle piazze e nei tanti luoghi che ad oggi sono chiusi. La chiusura della biblioteca comunale non è una risposta. Primo perchè non è una decisione innovativa: da mesi ormai la biblioteca comunale ha poco personale e proprio per le scelte che si sono volute fare a Pisa. Se vogliamo invece ripartire serve utilizzare di più tutti i nostri spazi, provando anche a far sì che gli studenti e i cittadini possano usufruire dei tanti luoghi che l’amministrazione può mettere a disposizione: senza dubbio la biblioteca ma anche luoghi come gli arsenali e i vari palazzi comunali che potrebbero essere utili per una ripartenza. Crediamo che l’amministrazione debba da subito aprire un dialogo con l’Università ed altri enti per permettere agli studenti di seguire le lezioni di persona anche mediante la messa a disposizione di luoghi. Si moltiplichino i luoghi e gli spazi a disposizione di tutti e non si facciano morire luoghi come la Biblioteca Comunale. Ripartire significa anche prendere nuovamente fiato. Ripensare la città e i luoghi è una sfida dei prossimi anni e non possiamo rispondere con la chiusura della biblioteca, ma è necessario un rapporto continuo tra istituzioni e cittadini per la creazione di idee innovative che ci contraddistinguano da scelte troppo semplici come un giro di chiavi e spostamento del personale. Il virus si combatte mantenendo la distanza sociale, non dei cervelli dalla cultura e questo messaggio deve essere portato avanti da una città come Pisa.