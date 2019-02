Cpr Coltano, il commento dei consiglieri Pd pisani dopo la risposta della giunta regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“La giunta regionale, rispondendo questa mattina in aula all'interrogazione che avevamo presentato la scorsa settimana, ha confermato quello che sospettavamo: sulla ipotesi di realizzazione di un Cpr a Coltano il Governo non ha minimamente informato la Regione né, di conseguenza, alcuno degli enti locali interessati a partire dal Comune di Pisa”. Così i consiglieri regionali PD Antonio Mazzeo, primo firmatario e intervenuto questa mattina in aula, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni commentando la risposta dell’assessore Vittorio Bugli in merito alla ipotesi della realizzazione di un centro per i rimpatri in provincia di Pisa.

“Leggendo quanto uscito sulla stampa e le parole dello stesso sindaco Michele Conti - proseguono i tre consiglieri dem - sembrava che il percorso fosse invece già partito. Se così fosse, dunque, il ministero dell’interno sta agendo in totale e assoluta autonomia ma gli ricordiamo che la legge prevede che il presidente della regione interessata sia preventivamente avvisato. Per quanto ci riguarda confermiamo quanto abbiamo detto fin dall’inizio: noi siamo e restiamo contrari a una simile ipotesi esattamente come eravamo contrari nel 2011 quando a proporlo fu Berlusconi generando una sollevazione popolare tra i cittadini di quel quartiere. Resta il fatto che, al contrario di quando in campagna elettorale la Lega prometteva uno sviluppo agricolo dell’area e fondi per il recupero della stazione Marconi, la realtà ci dice che le risorse per quel progetto sono andate perse e si vuole invece realizzarci un centro per i rimpatri. E sentire il sindaco e i vertici del Carroccio dire che quello potrebbe essere un luogo adatto significa che non conoscono minimamente il nostro territorio e ne ignorano i bisogni e le problematiche. Ribadiamo dunque non solo tutta la nostra contrarietà al progetto, ma la necessità assoluta che qualsiasi decisione o ipotesi il governo voglia avanzare debba essere preceduta da un confronto approfondito con la Regione e gli enti locali. In quel caso avremo modo di esplicitare tutte le nostre preoccupazioni e i motivi della nostra contrarietà di fronte a chi, evidentemente, non ha minimamente a cuore Pisa e i pisani ma solo la ricerca del proprio consenso personale”.