Lavoro, IdS: approvate due mozioni in Regione per avviare tavoli di crisi

Il Consiglio Regionale segue con attenzione la vicenda Ingegneria dei Sistemi Spa, la società del polo industriale di Montacchiello che sta vivendo un momento difficile. Nella sede pisana lavorano circa 200 persone. I ritardi nel pagamento degli stipendi riscontrati negli ultimi mesi e la notizia sulla cessione della divisione aeronavigazione, hanno portato i consiglieri del partito democratico Antonio Mazzeo, Marco Niccolai, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni a presentare una mozione, così come Irene Galletti (M5S), ritenendo indispensabile che l’azienda riformuli un piano industriale realistico. Le due mozioni sono state approvate all'unanimità.

Il primo atto impegna la Giunta regionale ad attivare un tavolo di crisi, con tutti i soggetti interessati alla situazione occupazione della Ids, a partire dalle rappresentanze dei lavoratori, per comprendere quale sia l’attuale situazione dell’azienda e quali azioni la stessa intenda mettere in atto per tutelare gli attuali livelli occupazionali. La mozione, inoltre, impegna l’esecutivo ad attivare, contestualmente, il Governo - tramite il Ministero dello sviluppo economico - affinché segua la crisi aziendale, guardando ai lavoratori operanti nella sede di Pisa, così come a tutte le maestranze presenti nei siti produttivi italiani a Roma, Napoli e Catanzaro.

La mozione della consigliera Galletti impegna la Giunta ad attivare urgentemente un tavolo di crisi regionale, con tutti i soggetti interessati, per indurre la dirigenza aziendale a presentare in tempi brevi un piano industriale che realisticamente porti ad una ristrutturazione aziendale e garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali.