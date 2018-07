Consiglio Comunale, il Pd attacca: "Amministrazione senza competenza ed esperienza"

"Quanto è accaduto il 17 luglio in Consiglio Comunale ha messo subito a nudo le caratteristiche della maggioranza. Per amministrare serve competenza e trasparenza: qualità che mancano all'attuale amministrazione".

Il nuovo segretario dell'Unione Comunale del Partito Democratico Biagio Depresbìteris, insieme al segretario provinciale Massimiliano Sonetti, attaccano l'amministrazione del sindaco Michele Conti su quanto accaduto in aula nella prima assemblea della consiliatura, poi interrotta per mancanza del numero legale.

"Il caso Gambini - analizzano gli esponenti Pd - poteva essere affrontato fin dall'inizio, magari al momento della composizione delle liste, senza costringere un intero consiglio comunale, o meglio un'intera città, a bloccarsi. Le norme, sul punto, sono chiare. C'è tanto lavoro da fare per costruire la Pisa di domani, ma l'attuale maggioranza sembra ricalcare quanto avviene al governo: tanti proclami e pochi fatti".

Poi sul caso Buscemi: "Lasciamo parlare le immagini di una piazza gremita di donne e uomini che ne chiedono le dimissioni immediate. Ci chiediamo, tuttavia, se non ci fossero altre soluzioni, in una città universitaria come la nostra, in grado di garantire un assessore alla Cultura diverso da quello attuale. Si sarebbe anche evitato quell'imbarazzante conflitto di interessi che c'è fra un attore e l'assessorato alla cultura: è un po' come se avessero messo un imprenditore edile ai lavori pubblici".

"Per il resto - concludono Depresbìteris e Sonetti - siamo contenti dell'esordio dei nostri neo-consiglieri: il loro curricula sono impeccabili, hanno dimostrato di essere competenti e, uniti con tutte le forze di opposizione, vigileranno sui lavori dell'amministrazione. Se il buongiorno si vede dal mattino, avranno molto da fare".