Cascina, la Lega replica al Pd: "Passaggio di consegne Ceccardi-Rollo legittimo"

Al segretario provinciale del Partito Democratico Massimiliano Sonetti, che aveva attaccato la Lega sul passaggio di consegne tra il sindaco Susanna Ceccardi, neoletta al Parlamento Europeo, e il vicesindaco Dario Rollo, replica il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Daniele Funel.

"Il segretario provinciale del Partito Democratico si stupisce che a Cascina a governare la città ci sia Dario Rollo, le cui capacità sono note a tutti - afferma Funel - noi ci stupiamo di come il PD non conosca le norme, che consentono appieno questo percorso".

"Dario Rollo, votato alle elezioni tanto da entrare in Consiglio comunale, è membro di Giunta da 3 anni, e cioè sin dall'insediamento, e i risultati raggiunti con lavoro sul campo dimostrano chiaramente la sua padronanza della macchina amministrativa - prosegue Funel - stupisce non poco, pertanto, che un segretario politico, le cui uniche esperienze lavorative sono quelle legate alla politica, ancorchè del PD, non conosca la norma, ovvero il TUEL (Testo unico enti locali) e il percorso che consente, nel pieno della legittimità, questo passaggio di consegne. Una procedura assolutamente legale e, peraltro, già attuata anche in altri Comuni che erano guidati da esponenti del suo stesso partito. Non si deve comunque preoccupare più di tanto il segretario del Partito Democratico: i cittadini di Cascina ben ricordano i disastri di settant'anni di amministrazione a sinistra nella nostra città; tre anni fa hanno mandato a casa la sinistra, e così sarà anche quando si tornerà a votare a Cascina" conclude Funel.