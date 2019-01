Decreto Sicurezza e disobbedienza, Conti sta con Salvini: "Dibattito da campagna elettorale"

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti è intervenuto sullo scontro istituzionale in corso fra i sindaci ed il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'applicazione del Decreto Sicurezza. Per il primo cittadino "stiamo assistendo da qualche ora ad un dibattito inutile e da campagna elettorale, alimentato ad arte da alcuni sindaci più interessati ad accendere i riflettori su se stessi che non sui problemi reali delle città da loro amministrate. Non spetta al sindaco disobbedire alle leggi dello Stato, ma sempre e comunque farle applicare".

"Il decreto sicurezza - prende posizione Conti - che condivido e che difende i diritti degli italiani e degli immigrati regolari, ha seguito l'iter democratico previsto dalla Costituzione: è stato approvato dal Parlamento, firmato e promulgato dal Presidente della Repubblica; se Orlando, De Magistris o altri non lo condividono facciano pure ricorso alla Corte Costituzionale e ci facciano sapere con che soldi pagheranno il ricorso, se con i propri o con quelli dei contribuenti. Fino a quel momento la smettano di far politica e facciano gli amministratori, ruolo per cui sono stati votati dai loro cittadini. Noi a Pisa siamo concentrati a rispettare e far rispettare le leggi, a garantire la sicurezza ai nostri cittadini e i servizi a chi ne ha bisogno".