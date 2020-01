Movimento 5 Stelle, dimissioni di Di Maio: la reazioni dei pentastellati pisani

Le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, provocano reazioni anche a Pisa. "Ringrazio di cuore Luigi Di Maio per l'incessante impegno con il quale ha portato il Movimento 5 Stelle alla guida del nostro Paese - afferma la consigliera regionale pentastellata Irene Galletti - eravamo un popolo di sognatori, e insieme a lui la realtà è cambiata sotto i nostri occhi, un passo dopo l'altro. Di questo dobbiamo grande riconoscenza, senza esitazione. Allo stesso tempo auguro buon lavoro a Vito Crimi, di cui ho conosciuto la grande umanità e la positività con cui affronta ogni situazione. La strada da percorrere è ancora lunga, il cammino è tracciato, il tempo ci ha dato ragione di molte battaglie che già abbiamo vinto. Lavoreremo ancora senza sosta, anche in Toscana, nell'unico interesse dei cittadini".

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale 5 Stelle, Gabriele Amore. "Il passo indietro di Di Maio - afferma - è stato un atto non necessariamente dovuto che il capo politico ha fatto dando prova di grande umiltà e responsabilità. Anteporre la volontà degli altri alle prerogative personali è nel dna di chi vive il Movimento secondo i principi fondanti dello stesso e Luigi ne ha dato chiara dimostrazione, confermando che nulla è cambiato nell'azione e negli intenti del Movimento 5 Stelle rispetto a due anni fa. Le dimissioni di Di Maio, unitamente alla nuova riorganizzazione interna in parte iniziata attraverso la nomina dei facilitatori sono segnali importanti che auspichiamo possano dare nuova linfa al Movimento e attrarre nuovamente quell'elettorato che ha mal digerito la scelta pressoché obbligata di governare con forze politiche diverse per la realizzazione del programma elettorale del 2018. A Di Maio va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso in tutti questi anni. Insieme ad Alessandro Tolaini (l’altro consigliere comunale del M5S ndr) continueremo a portare avanti in qualità di portavoce, i valori e le battaglie del M5S".