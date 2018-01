Direzione provinciale del Partito Democratico: il commento del segretario della Lega Nord Ziello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In merito alla Direzione del Partito Democratico di Pisa, interviene il Segretario Comunale, Edoardo Ziello:

“La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Pisa è arrivata al punto di dover riunire la propria Direzione per lanciare un appello al proprio Segretario Nazionale, Matteo Renzi, affinché vengano candidati parlamentari del territorio.

Per la Lega il principio di territorialità rappresenta un brocardo fondamentale, nonché requisito principale che chiediamo a tutti i nostri candidati.

Se il PD di Pisa è stato costretto a dover ricorrere agli appelli corali significa proprio che le lotte fratricide tra correnti non si sono - assolutamente - placate e questo viene confermato anche dalla contemporanea richiesta di elezioni primarie, per la scelta del candidato a sindaco del Csx, alle prossime amministrative della città.

La nostra Segreteria Provinciale, a differenza di quella dei Dem, supportata da quella Regionale, ha espresso i propri candidati in un clima di completa armonia e serenità, condizioni certificate dall’unanimità dei consensi che ha ricevuto la rosa dei nomi dei candidati proposti.

Noi della Lega crediamo che per fare bene e per davvero gli interessi del nostro territorio non si possa vivere in un conflitto perenne all’interno del proprio partito di appartenenza. La lotta interna non fa altro che distogliere l’attenzione dai problemi concreti e reali dei cittadini.

Nei nostri Direttivi Provinciali affrontiamo i grandi problemi che affliggono la nostra provincia, come l’insicurezza, l’efficientamento dei trasporti, la necessità di costruire nuove case popolari per ridurre le problematiche abitative, le grandi infrastrutture, la riorganizzazione dei servizi sociali ecc. Temi locali che possono essere affrontati anche in Parlamento soltanto da dei parlamentari rappresentativi del nostro territorio provinciale e proprio per questo candideremo, nei collegi pisani, delle persone giovani, oneste e preparate che penseranno a mettere Pisa e la sua provincia prima di tutto”, conclude il Segretario.