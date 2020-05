Variante stadio, prosegue la maratona per l'approvazione in Consiglio comunale

Potrebbe arrivare oggi, venerdì, invece che domani, l'atteso via libera alla Variante stadio in discussione in Consiglio comunale. In una Sala Delle Baleari quasi irriconoscibile per il nuovo allestimento, una singola postazione per ciascun consigliere comunale per rispettare le disposizioni contro il Coronavirus, si è tenuta infatti ieri la prima delle tre sedute del Consiglio Comunale tutte dedicate alla Variante Urbanistica per il nuovo stadio cittadino. Le altre due sono in programma appunto oggi, 29 maggio, e domani, 30 maggio, ma forse quest’ultima non sarà necessaria perché sono state già votate tutte le 65 osservazioni.

I consiglieri comunali del M5S, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, non hanno partecipato perché hanno ritenuto non sufficienti le misure di sicurezza.

Dopo gli interventi degli assessori all'Urbanistica, Massimo Dringoli e ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, hanno preso parola numerosi consiglieri comunali, tra cui, Maurizio Nerini (Nap-FdI) che è anche presidente della Commissione Urbanistica, Francesco Auletta (Diritti in Comune), Matteo Trapani (Pd), Marco Biondi (Pd), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Olivia Picchi (Pd), Vladimiro Basta (Pd), Paolo Cognetti (Lega), Giovanni Pasqualino (Lega), Alessandro Bargagna (Lega), Maria Punzo (Lega), e Gino Mannocci (Pisa nel cuore).

Anche in questa occasione, dove non sono mancati momenti di vivaci polemiche, si sono confrontate sostanzialmente due visioni diverse per lo sviluppo della città e, in particolare, per lo sviluppo del quartiere di Porta a Lucca, compresa, naturalmente, anche la questione 'Moschea'. Da una parte le forze politiche di opposizione (Pd e Diritti in Comune) che ritengono che questa variante urbanistica non riuscirà a risolvere i problemi di questo quartiere a cominciare, innanzitutto, dal traffico e dalla mancata costruzione di una Moschea; dall'altra, invece, l’amministrazione comunale e le forze politiche di maggioranza (Lega, Nap-FdI, Forza Italia e Pisa nel cuore) che ritengono che questa variante urbanistica costituisca un’occasione da non perdere non solo per la costruzione di un nuovo stadio cittadino ma anche per la riqualificazione (nuovi parcheggi, nuove aree a verde) dell’intero quartiere e di tutta l’area a nord della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la discussione degli 8 emendamenti presentati dai consiglieri comunali di opposizione (tutti respinti) si è passati all'esame e alla votazione delle deduzioni presentate dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa sulle 65 osservazioni (queste sono state presentate da cittadini, forze politiche, associazione e, una, dalla Provincia di Pisa). Il voto definitivo dunque probabilmente arriverà nella seduta del Consiglio Comunale di domani.