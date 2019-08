Rimpasto di Giunta, l'ex assessore Cardia: "Non so quali sono gli errori fatti e gli obiettivi non raggiunti"

"Stamani ho depositato un documento sintetico descrittivo di quanto fatto in questo primo e unico anno di assessorato per la Scuola, Disabilità e rapporti con l'Università, nel rispetto degli obiettivi di programma, ma non solo. Così sarà più chiaro in cosa ho mancato e, per chi vuole e per chi può, ne può prendere visione". Inizia così il post pubblicato su Facebook dall'ormai ex assessore Rosanna Cardia, sostituita pochi giorni fa dal sindaco Michele Conti, verso il quale la Cardia ha rivolto pesanti parole sottolineando di non aver chiaro il perchè della rimozione dalla carica istituzionale.



"Penso soprattutto a Sandra Munno, che mi succede e alla quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro - prosegue con ironia Cardia - ma non sapendo quali errori avrei fatto né quali obiettivi non avrei raggiunto, solo il sindaco sarà in grado di accompagnarla nel passaggio di consegne per affrontare questa imminente apertura di anno scolastico, io rischierei di farla perseverare nei soliti errori!!!".