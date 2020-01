Doposcuola alla primaria, dubbi del Pd: "Iniziativa meritevole o ricerca del consenso?"

Il Partito Democratico presenterà un'interpellanza in Consiglio Comunale sulla sperimentazione annunciata dall'amministrazione del doposcuola alle primarie 'Oberdan' e 'Lorenzini'. L'assessore Sandra Munno aveva parlato di un'iniziativa volta a "sia favorire una conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di famiglia, sia un sostegno qualificato ai genitori nel percorso di crescita dei loro bambini". Tuttavia, secondo Antonietta Scognamiglio, è importante fare maggior luce sulla previsione perché "c'è differenza fra un'iniziativa meritevole e la ricerca di consenso superficiale".

La differenza è di prospettive. 'A chi o cosa serve la sperimentazione?' si chiede in sostanza la consigliera Pd, cioè "l'iniziativa risponde a bisogni educativi di bambini e genitorialità delle famiglie, a supporto, integrazione e valorizzazione del sistema pubblico a tutti accessibile? Oppure è un'iniziativa volta alla ricerca di consenso mentre nel profondo si danneggia culturalmente il sistema educativo? Serve a contrastare la dispersione scolastica, rivolgendosi prioritariamente a bambini a rischio di dispersione perché in situazioni di disagio socio-economico, per specifiche situazioni come disturbi di apprendimento, oppure serve a sollevare le famiglie da ogni compito educativo?".

In sostanza i 'bisogni' di cui parla l'assessore Munno, sono "coerenti con quelli dei bambini, evidentemente prioritari, o siamo ancora alla proposta di un prolungamento orario del servizio nido in cui un bambino viene 'parcheggiato' dieci ore in una struttura scolastica, con i genitori che delegano completamente ogni compito educativo alla scuola?".

Altri elementi richiesti per valutare la sperimentazione sono i tempi e gli orari, se sono previsti contributi da parte delle famiglie, il rapporto con le ludoteche, l'operatività del servizio mensa.

"La risposta a queste domande è necessaria - scrive nella nota il Pd - perché il pezzo di bilancio che l'amministrazione intende smontare liberandosi delle scuole d'infanzia comunali è quello dedicato a iniziative come questa. Come cittadine e cittadini, abbiamo diritto a conoscere trasparentemente qual è l'idea di educazione e di scuola che intende realizzare in città questa amministrazione".