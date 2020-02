Edicola della Legalità, i passi: "Concorso di idee poi un gruppo di lavoro"

Si sono riuniti ieri mattina, in Sala Delle Baleari, i membri delle Commissioni Consiliari Cultura e Politiche Sociali del Comune sulla vicenda dell’Edicola della Legalità di Borgo Stretto. Dopo un incontro con l’Associazione Libera è stato poi decisa l’istituzione di un tavolo tecnico finalizzato a installare un nuovo chiosco in una zona centrale della città. Su questo stesso argomento si è tenuto anche, martedì scorso, un lungo dibattito in Consiglio Comunale a cui ha partecipato anche Fabrizio Tognoni, coordinatore provinciale di Libera.

La riunione era presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai ed è stata introdotta dal sindaco di Pisa, Michel Conti, per il quale, oltre alla costruzione di un nuovo manufatto per il quale si può pensare ad un concorso di idee riservato a giovani ingegneri e architetti, con un piccolo premio per il vincitore, occorrerà pensare soprattutto dove collocarlo - emersa l'ipotesi Piazza Santa Caterina - e la sua funzione. Conti ha poi lanciato la proposta, accolta positivamente dai presenti, di istituire un gruppo di lavori ristretto composto, oltre che dal presidente del Consiglio Comunale dai presidenti e dai vicepresidenti delle commissioni consiliari presenti.

Alla riunione era presente anche l'assessore alla sicurezza cittadina, Giovanna Bonanno, e sono poi intervenuti i consiglieri comunali Maria Punzo (Lega, presidente della Commissione Cultura), Marcello Lazzeri (Lega, presidente della Commissione Politiche Sociali). Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), Matteo Trapani, (Pd), Andrea Serfogli, (Pd), Gabriele Amore (M5S), Laura Barsotti (Lega), Virginia Mancini (Fi), Giulia Gambini (Nap-FdI), e il rappresentante di 'Diritti in Comune' Federico Oliveri.