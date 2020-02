L'edificio 'indesiderato' di via Pellizzi discusso in Commissione Urbanistica

La realizzazione di un nuovo edifico in via Pellizzi, tema che da tempo preoccupa i residenti del quartiere, sarà al centro della riunione della Commissione Urbanistica di lunedì prossimo, 3 febbraio. L’inizio è fissato per le 8.55 presso la sala 'G. Bisci' di Palazzo Mosca, sede del Comune di Pisa.

La convocazione di questa riunione è stata calendarizzata dal consigliere comunale Maurizio Nerini (Nap-FdI), che è anche presidente di questa Commissione. La riunione è stata richiesta dai consiglieri comunali Francesco Auletta (Diritti in Comune) e dai consiglieri comunali Matteo Trapani e Marco Biondi del Pd. Parteciperanno anche i rappresentanti del Comitato dei cittadini di via Battelli - via Pellizzi, che hanno raccolto oltre 250 firme, e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli, insieme alla Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa Daisy Ricci.