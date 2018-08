Edilizia scolastica: Cascina ottiene 1 milione e 460mila euro dalla Regione Toscana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Regione Toscana approva il decreto che concede al Comune di Cascina i finanziamenti per il piano triennale regionale dell’edilizia scolastica. Rientrano nel bando i progetti per l'efficientamento energetico delle sue scuole primarie e finanziamenti complessivi ammontano a oltre 1.460.000 euro, pari al 100% del contributo richiesto. Pertanto le accuse degli esponenti di Liberi e Uguali, che hanno accusato a mezzo stampa il comune di aver perso i contributi, sono completamente inventate. Il sindaco Susanna Ceccardi: “Sono entusiasta di aver ottenuto quasi 1 milione e mezzo di euro per le nostre scuole e per la sicurezza dei nostri ragazzi, che per noi è sono al centro delle politiche amministrative. La notizia falsa fatta circolare da LeU è una gaffe clamorosa che dimostra come la loro politica sia ormai incentrata solo sull’ attacco strumentale e la menzogna”.

“L’amministrazione di Cascina ed i suoi uffici, stanno lavorando in serietà e senza eclatanti scoop giornalistici al miglioramento strutturale del territorio, ciò richiede un enorme impegno anche per colmare il divario di arretratezza in cui versa Cascina” dichiara Roberto Sbragia, assessore ai Lavori Pubblici.

Conclude Ceccardi: “Questo ulteriore risultato dimostra quanto l'azione di risanamento dei conti e delle strutture pubbliche stia procedendo a gonfie vele. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato affinché questo obiettivo potesse essere raggiunto”.