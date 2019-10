Anci Giovani Toscana: Francesca Brogi eletta coordinatrice regionale

L'Anci Giovani Toscana ha eletto i suoi vertici nella scorsa prima assemblea congressuale. Eletta all'unanimità come coordinatrice regionale è stata il sindaco di Ponsacco e presidente dei Giovani Democratici di Pisa Francesca Brogi. Del coordinamento regionale, come rappresentante di Pisa, c'è il consigliere comunale Matteo Trapani.

Il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pisa Oreste Sabatino: "Francesca, Matteo e i tanti ragazzi della giovanile che fanno parte del nuovo coordinamento daranno un notevole contributo per il rafforzamento e la crescita di Anci e del nostro territorio. Questo risultato dimostra che la nostra giovanile continua ancora ad essere luogo di crescita e di formazione politica per tanti ragazzi e per tanti giovani amministratori. Buon lavoro ragazzi, la Toscana ha bisogno delle vostre idee e della vostra passione".