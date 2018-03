Elezioni politiche 2019: Luigi Di Maio propone un docente del Sant'Anna come ministro del Tesoro

Andrea Roventini, docente presso la Scuola superiore di Sant'Anna, è il ministro del Tesoro del governo proposto dal M5S. Ad annunciarlo è stato il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, durante la trasmissione Unomattina. "Roventini ha l'età di Macron, ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva", spiega Di Maio.

Roventini, 40 anni, si definisce su Twitter "keynesiano eretico", pubblica scritti sul Journal of Evolutionary Economis e recentemente è stato tra i co-autori, insieme a Joseph Stigliez, del lavoro dal titolo 'Rational Heuristics? Expetations and Behaviors od evolving economies with Heteregeneous interacting agent'. Roventini è stato inoltre tra i partecipanti del convegno organizzato dal M5S 'Lo Stato innovatore'. La notizia della sua candidatura era stata data in anticipo anche dal Sole 24 Ore, prima che poi Di Maio la annunciasse in tv.