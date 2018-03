Elezioni politiche 2018 a Pisa: orari straordinari per l'ufficio elettorale

In vista delle elezioni politiche indette per domenica 4 marzo, l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa invita tutti gli elettori a controllare la validità della propria tessera elettorale e ricorda che chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale, per ottenere il rilascio o il duplicato si può rivolgersi all'ufficio elettorale.

Quando e dove:

- Venerdì 2 marzo dalle 09.00 alle 15.00 ufficio elettorale in Via del Moro, 3

- Venerdì 2 marzo dalle 15.00 alle 18.00 all'URP

- Sabato 3 marzo dalle 09.00 alle 18.00 all'URP

- Domenica dalle 07.00 alle 23.00 all'URP

Sempre domenica 4 marzo, per il rinnovo o l’emissione della carta di identità, sarà aperto dalle 9.00 alle 23.00 anche l’Ufficio Anagrafe.

L’Ufficio elettorale del Comune di Pisa ha istituito un servizio di trasporto gratuito per gli elettori diversamente abili o con difficoltà di deambulazione: il servizio sarà effettuato, domenica 4 marzo, con orario 8 – 19 per i cittadini che ne hanno fatto richiesta.



Per tutte le informazioni relative all'esercizio del voto, consultare il sito web del Comune nella sezione dedicata o contattare l’Ufficio elettorale al numero 050.910.340/335.