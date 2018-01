Elezioni politiche 2018, lista 'Insieme': le candidate socialiste di Pisa

La lista 'Insieme', che comprende il Partito Socialista Italiano, i Verdi ed i Civici in coalizione con il centro sinistra, presenta due candidate per le prossime elezioni politiche 2018.

La prima è Maria Vanni, consigliera comunale a Montopoli Val d'Arno, capolista nel collegio plurinominale della camera dei Deputati, denominato Toscana 2 Pisa-Poggibonsi-Livorno. La seconda è Paola Viegi, consigliera comunale a Cascina, numero due nel collegio plurinominale del Senato della Repubblica denominato Toscana 2 Pisa-Livorno-Arezzo-Siena-Grosseto.

"Queste due giovani compagne -scrive in una nota di augurio il segretario di Pisa Carlo Sorrente - impegnate nella famiglia, nel proprio lavoro, nelle pari opportunità di genere, nella lotta sociale e nell'impegno civico a difesa delle Comunità e dei Territori, rappresentano la missione per il rinnovamento e la valorizzazione delle Donne in alternativa a chi della politica ne fa professione e baratto".