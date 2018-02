Elezioni politiche 2018: i candidati di CasaPound a Pisa ed in Toscana

CasaPound sarà presente sulla scheda elettorale in tutti i collegi toscani e d'Italia alle elezioni politiche del 4 marzo. "Siamo orgogliosi di aver candidato persone che si sono distinte negli anni per l'impegno profuso sia a livello lavorativo che politico - dichiara Eugenio Palazzini, coordinatore di CasaPound Toscana - abbiamo scelto candidati che rappresentano al meglio la nostra comunità, radicati nelle rispettive realtà territoriali, con diverse professionalità e tutti con indubbie capacità. Dai docenti universitari agli operai, dagli imprenditori ai militanti attivi nel volontariato, CasaPound è certa non soltanto di avere un programma politico studiato nel dettaglio per risollevare la nostra Nazione, ma di aver sempre anteposto l'azione concreta alle futili promesse da politicanti. Ed è con questo spirito, disinteressato e combattivo, che i nostri candidati sono pronti ad affrontare questa campagna elettorale".

PISA

Gianluca Villani, pisano classe 1989, laurea in Scienze Politiche, master in Economia. A 15 anni inizia la sua esperienza politica nei giovani di Alleanza Nazionale. Già presidente Consulta provinciale degli Studenti nel 2006, aderisce a CasaPound nel 2008. E' candidato alla camera plurinominale (Toscana 2) e alla camera uninominale (Pisa).

Marco Giannotti, 41 anni di Montopoli, dipendente di un'azienda conciaria del comprensorio, negli ultimi anni ha promosso iniziative nel suo territorio in particolare contro i mostri di cemento a San Miniato, le discariche a cielo aperto in via Arginale e la più recente denuncia contro gli affari della Multicons nella gestione dei centri di accoglienza. E' candidato alla camera uninominale (Poggibonsi).

Tiziana Gargano, 68 anni, diplomata all’Istituto d’Arte con una carriera da pittrice, è stata consigliere di circoscrizione a Pisa. E' candidata alla camera plurinominale (Toscana 2).

Matteo Pacini, medico psichiatra, sposato e padre di tre figli. Svolge libera professione e attività di docenza dal 2011 presso l'Università di Pisa nell'ambito di Master su argomenti di medicina delle dipendenze. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e manualistiche. Attivo a livello scientifico internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca sulle dipendenze. E' candidato al senato plurinominale (Toscana 2) e al senato uninominale (Pisa).

GLI ALTRI CANDIDATI TOSCANI

LUCCA: Riccardo Bergamini, Fabio Barsanti.

PISTOIA: Giulia Migliorini, Antonietta De Ieso, Lorenzo Berti.

GROSSETO: Gino Tornusciolo, Francesca Aloisi, Gian Piero Joime.

FIRENZE: Saverio Di Giulio, Leonardo Graziani, Chiara Ambra Romano, Federica Fusinato, Tommaso Ceccarelli, Massimiliano Bartolozzi, Antonella Gialli.

LIVORNO: Paola Giacco, Maurizio Arena.

SIENA: Rita Seidita, Marzio Fucito.

MASSA: Andrea Massetani.

AREZZO: Silvia Neri, Eugenio Palazzini.

PRATO Sara Benigni.

