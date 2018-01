Elezioni politiche 2018: i candidati del Movimento Cinque Stelle a Pisa e in Toscana

Il Movimento Cinque Stelle per Pisa punta su Laura Palagini e Valeria Marrocco in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Laura Palagini, candidata alla Camera, classe 1966, medico psichiatra, ricercatrice associata presso l'University of California, titolare di assegno di ricerca presso l'Università di Pisa e di diploma di dottorato di ricerca sempre a Pisa. E' membro del direttivo di società scientifiche nazionali e internazionali come la European Sleep Research Society e la Sleep Research Society e ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività scientifica svolta. Dal 2008 Dirige la specialistica di Psichiatria dell'AUO di Pisa.



Valeria Marrocco, candidata al Senato, classe 1975, lavora presso l'AOUP Pisa in comando all'Agenzia beni confiscati a Roma, laureata in Giurisprudenza. ex consulente parlamentare di un deputato M5S in Commissione bilancio, perché ha dottorato di ricerca in diritto dell'economia e finanza pubblica (sia in Italia e in Spagna, cotutela Pisa-Madrid), è cultrice della materia di Diritto dell'Economia e Finanza pubblica. Nel 2002 cofondatrice de Casa Grande 'Il Nespolo', una onlus di ispirazione cattolica.

Ha un master in Giurista di impresa e Manager Pubblico (Università di Pisa). Autrice di numerose pubblicazioni di dottrina.



Ecco tutti i candidati in Toscana

Camera

Pistoia MAGNANI SANDRA

Massa SIMONCINI ADRIANO

Lucca LANDI PIERO

Pisa PALAGINI LAURA

Poggibonsi MUGNAI TIZIANO

Livorno LA ROSA GIULIO

Empoli SCALIA RENATO

Firenze / Novoli / Peretola BONAFEDE ALFONSO

Firenze / Scandicci MONTAGUTI SABRINA

Sesto Fiorentino COFFARI ANDREA

Prato EHM YANA CHIARA

Siena FRANCI LEONARDO

Grosseto ORLANDI CATERINA

Arezzo BIANCHI LUCIO

Senato

Firenze CECCHI NICOLA

Sesto Fiorentino ZITA FABIO

Prato NANNUCCI UBALDO

Arezzo BONCIANI DONELLA

Lucca PAGLINI SARA

Pisa MARROCCO VALERIA

Livorno DE FALCO GREGORIO



Elezioni 2018

