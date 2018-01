Elezioni politiche 2018: il ministro Fedeli e il sindaco Ciampi a Pisa per il Partito Democratico

Il Partito Democratico ha scelto, ufficializzando le liste dei candidati a Camera e Senato per le prossime elezioni politiche di marzo. Valeria Fedeli e Lucia Ciampi, due donne per Pisa. Il ministro dell'Istruzione e il sindaco di Calcinaia sono le candidate nei collegi uninominali di Pisa rispettivamente per Senato e Camera. In un primo momento per la Camera era uscito il nome del'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gina Giani che poi avrebbe rifiutato la candidatura preferendo continuare a dedicarsi a tempo pieno agli scali toscani.

Candidati Pd nei collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato