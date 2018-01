Elezioni politiche 2018: tutti i candidati di Pisa e Toscana

La circoscrizione elettorale della Regione Toscana per le prossime elezioni politiche del 4 marzo ha una popolazione di 3.672.202 abitanti (Censimento Istat 2011) e comprende la Città Metropolitana di Firenze e le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato. Il numero totale dei seggi assegnati per la Camera dei deputati è 38, dei quali 14 assegnati nei collegi uninominali e 24 seggi nei quattro collegi plurinominali proporzionali. Il numero totale dei seggi assegnati per il Senato della Repubblica è 18, dei quali 7 assegnati nei collegi uninominali e 11 nei due collegi plurinominali.

Dei 24 seggi assegnati in modo proporzionale, 5 vengono dal collegio plurinominale Toscana 2 Livorno-Pisa-Pontedera-Poggibonsi. Degli 11 seggi proporzionali del Senato, 5 sono per il collegio plurinominale Toscana 2 (Pisa-Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo).

Tutte le liste dei candidati per partito (ordine alfabetico)

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Insieme (le candidate socialiste)

Lega Nord

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Potere al Popolo

IN AGGIORNAMENTO

Elezioni 2018

Tutti gli articoli dello speciale elezioni