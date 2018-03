Elezioni politiche: i candidati nei collegi di Pisa e provincia

Domenica 4 marzo gli elettori saranno chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Si vota con la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis: si tratta di un sistema misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali in cui sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. I parlamentari eletti nella circoscrizione Estero saranno diciotto (dodici Camera e sei Senato). Ricordiamo, infine, che la nuova legge elettorale prevede un candidato di coalizione per l'uninominale e un listino bloccato legato a ciascuna lista per il proporzionale, nessun voto disgiunto e una ripartizione dei seggi sul quale peseranno anche le cosiddette 'quote rosa' (60% uomini, 40% donne).



Per quanto riguarda la provincia di Pisa, ecco come è stata suddivisa alla Camera e al Senato.

Camera

La nostra provincia è suddivisa in due collegi uninominali per quanto riguarda la Camera dei Deputati.

Il collegio uninominale Toscana 10 - Pisa comprende i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Cascina, Castelfranco Di Sotto, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria A Monte, Vecchiano, Vicopisano.

Il collegio uninominale Toscana 11 - Poggibonsi comprende, per quanto riguarda la provincia di Pisa, i comuni di Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Castelnuovo Val Di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val Di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli Val D'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Luce, Terricciola, Volterra.

Per quanto riguarda il plurinominale alla Camera, Pisa e provincia fanno parte del collegio Toscana 02.

Senato

Per quanto riguarda il Senato la provincia di Pisa fa parte del collegio uninominale Toscana 06 (Pisa-Poggibonsi) e del collegio plurinominale Toscana 02 (Pisa-Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo).