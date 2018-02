Arriva in Toscana il tour nazionale del Movimento 5 Stelle per raccontare e costruire il 'Futuro in Programma' delle elezioni politiche 2018. Stasera, 2 febbraio, in Piazza Curtatone a Pontedera alle ore 20, sarà presente il deputato Alessandro Di Battista. Domani tappa ad Empoli, in Piazza Farinata degli Umberti alle ore 17

