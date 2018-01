Elezioni politiche 2018: il documento della Direzione Provinciale del Partito Democratico

Questo documento segue ed esplicita la relazione del Segretario provinciale approvata in maniera unanime nel corso dell’ultima Direzione Provinciale e già trasmessa formalmente sia agli organi regionali che nazionali del partito, focalizzandosi sui criteri generali per la composizione delle liste corrispondenti ai collegi afferenti al nostro territorio. Inoltre, con questo documento la Direzione Provinciale dell’Unità Territoriale di Pisa impegna tutte le sue organizzazioni territoriali, gli iscritti, i militanti, i circoli della provincia, i sindaci, gli amministratori locali a dare avvio alla campagna elettorale per il rinnovo del parlamento nelle elezioni del prossimo 4 Marzo.

Le elezioni nazionali rappresentano un appuntamento importante, i cui esiti saranno decisivi per la sorte del Paese al fine di continuare sulla strada del risanamento economico e della crescita economica, della lotta senza quartiere alla povertà ed alla criminalità organizzata, ma soprattutto alla piena realizzazione dell’obiettivo della piena integrazione dell’Italia in un Europa più unita e sociale, politicamente e culturalmente coesa, e proiettata verso le sfide future che attendono il nostro Continente. Per far questo, occorre un Partito Democratico più forte, unico argine credibile al populismo, e unica forza in grado di promuovere l’incessante spinta riformista di cui il nostro Paese ha bisogno. I risultati dei 5 anni del governo a guida PD, in un periodo di emergenza economica e sociale, sono lì a testimoniarlo.

L’Italia è un grande Paese grazie alla diversificazione e peculiarità dei propri territori, ricchi di bellezze artistiche, di energie rivolte allo sviluppo economico, di solidarietà e dignità civile. Per questo motivo, la rappresentanza politica del PD è sempre emersa forte dando voce a tutte le realtà territoriali. La nuova legge elettorale, che prevede collegi uninominali, rafforza ancora di più il legame tra territorio e rappresentanza istituzionale e richiede risposta adeguata.

La provincia di Pisa, a meno di una piccola porzione di provincia di Siena e Firenze, è totalmente compresa nell’area individuata dai tre collegi uninominali. Per questo motivo la Direzione Provinciale di Pisa, seguendo l’indicazione unanime della Segreteria Provinciale, chiede di candidare, in questi tre collegi e nei due collegi plurinominali che ad essi si collegano, personalità politiche o della società civile riconducibili al nostro territorio e di riconosciuta competenza, rispettando un giusto criterio di valorizzazione di genere che eviti tutte candidature dello stesso sesso. A tal fine, la Direzione mette a disposizione i massimi livelli istituzionali ed amministrativi del partito provinciale. In questo ambito rientra pienamente la richiesta di riconferma della candidatura di Federico Gelli, Responsabile Nazionale Sanità del PD, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti, e parlamentare del nostro territorio al primo mandato, già esplicitata nella relazione del Segretario Provinciale in virtù dell’apprezzamento unanime del lavoro svolto in ambito parlamentare nell’ultima legislatura.

La Direzione esprime anche sincero ringraziamento a Maria Chiara Carrozza, che ha deciso di non ripresentare la propria candidatura, per aver degnamente rappresentato Pisa e la sua provincia nelle Istituzioni.

Il nostro Partito avrà la leadership di una coalizione di forze politiche che si candidano, con la forza delle proposte riformiste e della credibilità istituzionale, a guidare il Paese. Sappiamo che, per effetto della legge elettorale, occorre uno sforzo di condivisione con le altre forze