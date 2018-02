Elezioni politiche 2018: Giorgia Meloni in visita a Pisa

Mercoledì 7 febbraio l'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sarà a Pisa per la campagna elettorale in vista delle votazioni del 4 marzo. Il programma attuale vede il primo appuntamento alle ore 11.15 al mercato di via Paparelli per incontrare i rappresentanti 'No Bolkestein'. Successivamente la leader si sposterà in Piazza dei Miracoli, dove incontrerà commercianti, cittadini e giornalisti sotto la tenda dell'Hotel Villa Kinzica in Piazza dell'Arcivescovado.