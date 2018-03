L'INTERVISTA | Giovanni Garzella (Civica Popolare): "Sostegno a famiglie e sviluppo viabilità"

Giovanni Garzella, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Pisana e consigliere comunale a Pisa, è capolista per il Senato per Civica Popolare, la nuova formazione politica voluta dal ministro Beatrice Lorenzin, nel collegio plurinominale Toscana 2 (Pisa, Livorno, Grosseto, Arezzo e Siena). Impegnato da sempre nell'associazionismo pisano trova le sue radici negli Scout Cattolici Italiani e nell'Azione Cattolica.

1) Quali sono i punti di forza del vostro programma?

E' prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze a esse legate. La famiglia è soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità. La famiglia significa anche gli anziani, i quali sempre più necessitano di strumenti di assistenza.

2) Quali sono le primarie problematiche di Pisa e provincia che vorrebbe portare all'attenzione del Parlamento?

Senza dubbio la prima priorità che porterei in Senato è la questione della viabilità sia lungo la costa Toscana sia quella interna. Da subito una legge per un recepimento della Direttiva Bolkestein che preveda il doppio binario di tutela tra chi da generazioni si è sacrificato costruendo una attività economica e chi ha l'ambizione di prendere in concessione nuove aree del Paese per promuovere una nuova economia e nuovi posti di lavoro.

3) Quali sono invece le potenzialità da sviluppare?

La nostra Regione ha il turismo come suo motore guida, per cui leggi a favore dei piccoli borghi e a tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, con sgravi fiscali alle aziende che valorizzano i territori abbandonati.

4) Perché in definitiva un elettore dovrebbe votarla?

Perché la moderazione in politica è l'unica in grado di costruire il futuro dei nostri figli e perchè sono un uomo del territorio. Negli anni ho dimostrato sempre che mi si può trovare per cercare di affrontare tutte le questioni che mi vengono poste.