Il Movimento 5 Stelle incontra le PMI del Comprensorio del Cuoio

Lunedì 26 febbraio il tour del Movimento 5 Stelle sul rilancio delle piccole e medie imprese ha fatto tappa nel Comprensorio del Cuoio. Le proposte nel Programma Nazionale per le imprese e le attività produttive sono state illustrate e discusse dai candidati alle politiche con associazioni e aziende del territorio. Erano presenti Valeria Marrocco, candidata uninominale al Senato per il Collegio di Pisa, Marco Bartalucci, candidato al plurinominale al Senato per il Collegio Toscana 2, Luca Lauricella, candidata al plurinominale della Camera dei deputati per il Collegio di Pisa e Livorno e Nicola Cecchi, candidato uninominale al Senato nel Collegio di Firenze.

Una lunga giornata iniziata in Sala Vallini a Santa Croce sull'Arno, con degli incontri rivolti alle associazioni con sedi del territorio, tra cui le associazioni dei conciatori, dei contoterzisti e della confederazione artigiani. Il pomeriggio è stato invece dedicato alle visite ad alcune aziende.

Nel primo pomeriggio la delegazione 5 STelle è stata alla Conceria Zuma Pelli pregiate, nella nuova sede a Castelfranco di Sotto, completamente rinnovata nelle attrezzature e negli arredi. "Interessante ed istruttiva la visita dei vari reparti e l'illustrazione della sequenza delle numerose fasi lavorative" commenta il Movimento. La seconda azienda visitata è stata un'azienda impegnata nelle telecomunicazioni e impiantistica, la NGM, con sede a Montopoli, attività produttiva all'avanguardia e attiva in ambito internazionale. "E' questa una bella realtà in un settore alternativo a quello conciario-calzaturiero".

"Le numerose attività del territorio - hanno commentato i candidati - sono testimonianza di un sistema produttivo vivo, nonostante la crisi e le difficoltà generali della organizzazione lavorativa in Italia. Purtroppo il poco tempo a disposizione non ha permesso di completare il ciclo di visite previsto e che nel programma iniziale comprendeva anche il comparto calzaturiero, per completare idealmente il ciclo della lavorazione tradizionale del distretto". Una rapida apericena a Fucecchio e infine in Sala Bastione a San Miniato c'è stata la presentazione dei punti del Programma rivolto verso le PMI.