Stazione Leopolda: Coldiretti incontra i candidati alle elezioni politiche

Dall’etichetta di origine con la richiesta di estendere l’obbligo a tutti i prodotti in commercio all’istituzione del Ministero del Cibo che riunisca al suo interno le funzioni del Ministero delle Politiche Agricole e quelle del Ministero dello Sviluppo Economico alla battaglia per la semplificazione burocratica che continua ad essere un ostacolo enorme alla competitività delle imprese agricole e alla loro crescita. Ed ancora la cancellazione del segreto sulle importazioni per garantire la trasparenza dei flussi commerciali delle materie prime fino alla legge sui reati nel settore agroalimentare. Sono i punti del manifesto che Coldiretti presenterà ai candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo in occasione di un incontro alla Stazione Leopolda di Pisa in programma giovedì 22 febbraio alle ore 10.30. All’incontro sono stati invitati a partecipare tutti i candidati del collegio che comprende anche la provincia di Pisa. Moderano la giornata il presidente provinciale Coldiretti Fabrizio Filippi e il direttore Aniello Ascolese.

L’incontro è aperto al pubblico.