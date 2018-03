Lega, la soddisfazione di Ziello: "Risultato oltre ogni aspettativa"

"Una soddisfazione indescrivibile che mi causa un grande senso di responsabilità". E' questo il commento del candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Pisa, Edoardo Ziello, sul risultato ottenuto alle elezioni politiche di ieri, domenica 4 marzo. L'assessore al Sociale di Cascina e segretario territoriale della Lega ha infatti vinto con il 33,77% dei voti la sfida contro la candidata del centrosinistra Lucia Ciampi, sindaco di Calcinaia, guadagnandosi così un posto nel prossimo Parlamento.

"Fino a poche settimane fa - afferma Ziello - nessuno del centrodestra voleva essere candidato nel collegio di Pisa, perchè si pensava che il risultato fosse scontato in favore del centrosinistra. Noi invece ci abbiamo creduto. Una settimana fa i sondaggi mi davano dietro alla Ciampi di un punto. Quindi sapevo che potevo giocarmela fino all'ultimo. Ma non mi sarei mai aspettato di vincere con un distacco del genere. Ringrazio anche i rappresentanti locali del centrodestra che mi hanno sostenuto con lealtà. I punti su cui mi impegnerò in Parlamento? Sicurezza, case e pensioni più alte agli italiani".

"Rispetto alle regionali del 2015 - prosegue Ziello - ci siamo subito resi conto di come sul territorio, e soprattutto a Pisa, si respirasse un'aria diversa. Abbiamo visto molto interesse da parte dei cittadini e questo ci ha dato forza". Decisiva, secondo Ziello, è stata però anche la disaffezione nei confronti del centrosinistra. "Hanno governato per 70 anni il territorio - afferma l'esponente della Lega - ma ormai hanno perso il contatto con i cittadini e con la loro realtà quotidiana. E per questo sono stati 'puniti' dagli elettori". Ziello sottolinea l'importanza del risultato ottenuto dalla Lega proprio a Cascina. "Rispetto alle amministrative - afferma Ziello - il nostro consenso è ulteriormente cresciuto. Questo significa che i cittadini hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto nell'utimo anno e mezzo".

Sempre per quanto riguarda il Comune di Cascina oltre a Ziello è stata eletta anche la consigliera comunale della Lega Rosellina Sbrana che ha battuto nel collegio uninominale Toscana 06 del Senato, che comprende anche la provincia di Pisa, il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli (QUI I RISULTATI). Risulta eletta, secondo quanto comunicato dalla Lega, anche l'assessore comunale alla Polizia Municipale di Cascina, Donatella Legnaioli, candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio plurinominale Toscana 02 (Livorno-Pisa-Pontedera-Poggibonsi). "Per quanto mi riguarda - prosegue Ziello - abbiamo deciso che manterrò la doppia carica di deputato e assessore. Diverso il discorso per la Legnaioli che ha deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di assessore. Al momento non abbiamo ancora individuato il sostituto".

Ziello guarda poi alle amministrative che si svolgeranno a maggio a Pisa. "Siamo pronti - afferma Ziello - al massimo entro la fine della prossima settimana ufficializzeremo il candidato sindaco del centrodestra". L'identikit? "E' un esponente del mondo imprenditoriale - dice il neo deputato leghista - che è stato anche consigliere comunale a Pisa per almeno un certo periodo negli ultimi dieci anni".

