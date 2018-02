Elezioni politiche 2018, LeU: Muroni e Speranza a Pisa e Vecchiano

Arrivano i big di Liberi e Uguali in vista delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Due gli appuntamenti, che si uniscono agli altri, con gli esponenti del movimento guidato da Pietro Grasso. Mercoledì 21 febbraio all'Arci Teatro del Popolo di Migliarino (Vecchiano) alle ore 21.30 iniziativa dal titolo 'La nostra Italia Verde' con Rossella Muroni, coordinatrice nazionale di Liberi e Uguali, con cui saranno affrontati i temi dell'ambiente e in particolare le questioni legate ai parchi, all'agricoltura, al cibo, al paesaggio, all'economia circolare, delle bonifiche e delle energie rinnovabili. Saranno presenti anche i candidati al Senato Paolo Fontanelli e alla Camera Nicola Fratoianni. Domenica 25 febbraio pranzo elettorale con Roberto Speranza al circolo Arci Tom Benetollo all'Isola Verde di Pisanova, a Pisa, per un incontro con elettori e simpatizzanti.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative è stata affrontata la questione della scorrettezza compiuta da Casapound che ha oscurato i manifesti di Liberi e Uguali in alcune zone della città. "Chiediamo a tutte le autorità competenti di vigilare e fare rispettare le regole - afferma il candidato al Senato Paolo Fontanelli - sulla corretta disposizione dei manifesti, ma anche dei linguaggi e degli atteggiamenti, soprattutto di questi gruppi fascisti che si riconoscono in Casapound, Lega, Forza Nuova e Fratelli d'Italia, che solo pochi giorni fa ha cancellato dei riferimenti alla Costituzione presenti nei moduli per la concessione degli spazi pubblici a Pontedera. Certi atteggiamenti che abbiamo visto non vanno affatto bene. Chiediamo a gran voce che siano rispettosi della Costituzione e della legge".

Litorale

Lunedì 19 febbraio alle ore 18.30, il candidato al Senato di Liberi e Uguali, Paolo Fontanelli, incontrerà i cittadini al bar gelateria sulla terrazza belvedere di Tirrenia, mentre alle ore 20 cena elettorale con specialità di mare al circolo Arci Il Fortino di Marina di Pisa.