Elezioni politiche 2018: inizia la campagna elettorale per Lucia Ciampi

Lancio della campagna elettorale ieri sera, 8 febbraio, al Parco della Fornace a Fornacette, da parte di Lucia Ciampi, candidata della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale di Pisa alla Camera e attuale sindaco di Calcinaia. Davanti al oltre 300 persone, con la partecipazione di tanti giovani, tanti sindaci del territorio e la presenza, tra gli altri, anche dell’altro candidato PD alla Camera Stefano Ceccanti oltre che di esponenti delle liste +Europa e Civica Popolare alleate del Partito Democratico in occasione delle elezioni del prossimo 4 marzo.



“Io sono Lucia e sono una di voi - ha esordito Ciampi - nei prossimi giorni mi troverete nelle strade, nelle piazze, nei mercati, nei negozi, tra la gente. Continuerò a fare quello che faccio quotidianamente perché essere una di voi significa mettermi a disposizione di tutti, nessuno escluso: di chi mi voterà e di chi non mi voterà, di chi ha di più e di chi ha di meno, di tutte le donne e gli uomini della nostra straordinaria comunità. E la promessa che faccio agli elettori è semplice: una volta in Parlamento non sarò più il sindaco di un Comune ma di un collegio e continuerò a rapportarmi con tutti i territori nella stessa maniera di sempre, attraverso l’ascolto, il confronto e il dialogo. Solo una cosa rifuggiamo con forza assoluta: la violenza, l’intolleranza cieca e la messa in discussione di quei valori che hanno spinto migliaia e migliaia di persone anche di questo territorio a battersi pagando il prezzo della loro stessa vita pur di donare a noi, oggi, il bene più prezioso: la libertà. L’antifascismo è un valore non negoziabile. La lotta a ogni forma di discriminazione razziale, da chiunque essa provenga, non è negoziabile. E su questo ci troverete sempre dalla stessa parte, senza se e senza ma”.

Nel corso del suo intervento, preceduto da quelli del segretario provinciale Massimiliano Sonetti, del vicesegretario regionale del PD Toscana Antonio Mazzeo, di Giovanni Garzella (Civica Popolare) e Cristina Bibolotti (+Europa), Lucia Ciampi ha sottolineato con forza i risultati ottenuti dagli ultimi governi soprattutto sul tema dei diritti, del lavoro, del sociale, delle donne. “Ma tutto questo - ha precisato - rappresenta per noi un punto di partenza e non un punto di arrivo. E i 100 punti del nostro programma, dall’estensione degli 80 euro alle famiglie con figli alle agevolazioni per gli under 30 che decidono di andare a vivere da soli, sono incentrati sulla concretezza, sulla misurabilità, sugli effetti reali nella vita delle persone, delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori”.

Ciampi ha poi spostato l’attenzione su Pisa e il territorio della Valdera, “realtà straordinarie nelle quali ho avuto la fortuna di crescere, un concentrato di bellezza, di storia, di cultura e di opportunità che solo un governo lungimirante e con la voglia di scommettere sul futuro potrà continuare a valorizzare appieno”. In questi anni, ha ricordato, “tanti progetti che attendevamo da anni hanno visto la luce e sarebbe davvero un peccato interrompere un percorso che, grazie alla visione comune tra tutti i livelli istituzionali da quello locale a quello nazionale, ha portato sul territorio risorse importanti e non certo scontate”.

Per chiudere, infine, un richiamo molto netto agli avversari di questa sfida elettorale. “La scelta è semplice - ha detto - da una parte ci siamo noi, dall’altra le destre e il Movimento 5 Stelle. Il PD e i suoi alleati rappresentano oggi l’unico vero argine alle contraddizioni e agli estremismi della destra e ai qualunquismi dei grillini e questo gli elettori e tutti coloro che hanno a cuore il centrosinistra devono averlo molto chiaro”.