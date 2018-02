Elezioni politiche 2018, LeU denuncia: "Casapound ha oscurato i nostri manifesti"

Il comitato elettorale di Pisa della lista 'Liberi e Uguali con Pietro Grasso' segnala una violazione delle disposizioni comunali e della Prefettura sugli spazi per le affissioni di propaganda elettorale: "I rappresentanti della lista Casapound - si legge nella nota - hanno intenzionalmente occupato gli spazi elettorali assegnati a LeU al Senato della Repubblica in via Benedetto Croce e provocatoriamente oscurato i nostri manifesti attaccati ieri mattina".

"Respingendo con ogni probabilità - insiste LeU - che tali signori siano privi della capacità di contare fino a ventuno, il numero dello spazio riservato a Casapound al Senato della Repubblica, è sicuro che tale gesto sia un atteggiamento provocatorio e soprattutto una grave violazione delle regole. Il comitato elettorale di Pisa chiede, pertanto, che siano presi immediati e adeguati provvedimenti dagli uffici competenti e ripristinati celermente gli spazi elettorali per l'affissione. In attesa di un rapido riscontro, abbiamo chiesto una verifica e un controllo sull'utilizzo di tutti gli spazi elettorali ubicati in città, da parte delle autorità competenti".

Fra tutti i manifesti al momento (16 febbraio) attaccati in via Benedetto Croce si riscontra anche che solo uno di essi appare aver subìto un tentativo di strappo, ed è di nuovo quello di Liberi e Uguali, questa volta nella sezione per la Camera.