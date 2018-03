Sconfitta del Pd alle elezioni, Sonetti: "Abbiamo perso, ora c'è bisogno di un centrosinistra unito"

E' una sconfitta pesante quella del Partito Democratico a livello nazionale ma anche a livello locale. In molti Comuni della provincia, tra cui anche Pisa, il Pd ha dovuto fare i conti con la vittoria del centrodestra e l'avanzata del Movimento Cinque Stelle.



A rompere il silenzio nelle file del Partito Democratico è il segretario provinciale Massimiliano Sonetti che ammette senza mezzi termini la debacle: "Prima cosa: ringrazio le militanti e i militanti del Partito Democratico di tutta la provincia, dal capoluogo al comune più lontano, per essersi messi in gioco con coraggio e dignità. Ringrazio le candidate e i candidati, in particolare Valeria Fedeli, per lo straordinario lavoro di ascolto svolto in ogni angolo del nostro territorio - sottolinea Sonetti - abbiamo perso. Va riconosciuto. È una sconfitta che non può essere negata e da cui dobbiamo ripartire, soprattutto in vista delle elezioni amministrative di primavera. In bocca al lupo ai nostri eletti. Li invito a non disperdere il gran lavoro di queste settimane e a dare una mano per l’unità del centrosinistra pisano".

"La mia speranza infatti è proprio questa: che si apra una discussione sul valore dell’unità e dell’inclusione, che coinvolga tutti i soggetti del centrosinistra e i movimenti che vi ruotano attorno - conclude Sonetti - solo così si può ricostruire un rapporto con i cittadini".