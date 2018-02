Elezioni politiche 2018: Matteo Salvini a Pisa

Il tour 'Prima gli italiani' del leader della Lega Nord Matteo Salvini fa tappa a Pisa. Venerdì 23 febbraio, dalle ore 17 alle ore 18.30, il segretario federale incontrerà i cittadini in Piazza Vittorio Emanuele per sostenere la candidatura di Edoardo Ziello al collegio uninominale della Camera.

Insieme a Salvini e Ziello sono attesi il segretario regionale Manuel Vescovi, il responsabile economico nazionale Claudio Borghi e il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi. "Matteo Salvini dà grande importanza alla città di Pisa - scrive la sezione cittadina del partito - ed è proprio per questo che ha deciso di venirci il giorno prima rispetto alla grande manifestazione nazionale indetta per il giorno dopo a Milano. Dopo che il Partito Democratico ha svuotato di rappresentanza territoriale il nostro territorio siamo sicuri che i cittadini pisani e dell'area pisana dimostreranno di non essere schiavi di Renzi e della Boschi".