Elezioni politiche 2018: i candidati Fedeli e Ceccanti alle urne

Si sono recati di buon mattino, poco dopo l'apertura dei seggi, ad esprimere la propria preferenza il ministro Valeria Fedeli, candidata nel collegio uninominale Toscana 06 al Senato per la coalizione di centrosinistra (Pd, Civica Popolare, Italia Europa Insieme, +Europa) e Stefano Ceccanti, candidato per il Partito Democrativo nel collegio plurinominale Toscana 02 alla Camera.



I due esponenti del Partito Democratico hanno votato a Pisa presso la sezione n.12 delle scuole Sauro in via S.Agostino.