LIberi e Uguali a Migliarino, Muroni: "Valorizzare la biodiversità attraverso i parchi ed una agricoltura di qualità"

"Un piano verde per l'Italia, è questa la proposta di Liberi e Uguali", lo afferma la coordinatrice nazionale LeU Rossella Muroni, candidata alla Camera nel collegio plurinominale alla Camera, intervenuta all'iniziativa 'La nostra Italia verde' all'Arci Teatro del Popolo di Migliarino nel Comune di Vecchiano. Un piano verde dunque che metta al centro una nuova economia in cui la difesa del lavoro venga affiancata ad una idea diversa di sviluppo che porti nuovo lavoro, qualificato, un lavoro verde.

"Una proposta legata ai temi dell'ambiente e dell'economia - prosegue la Muroni - con al centro il territorio, i diritti dei cittadini, la qualità ambientale e che coniughi lo sviluppo e il diritto alla salute. Al centro di tutto questo una nuova visione di Paese in cui i temi dell'economia circolare, del risparmio energetico, della rigenerazione urbana, della valorizzazione della biodiversità attraverso i parchi e ad una agricoltura di qualità possa portare sicurezza sui territori, nuovo lavoro, diritti per i cittadini e un protagonismo che in questi anni non è mancato. Mentre, purtroppo, è venuto meno un coinvolgimento delle popolazioni locali e delle comunità, che hanno diritto ad uno sviluppo sostenibile, che tenga insieme l'ambiente, ma anche la sostenibilità economica, sociale e il protagonismo di queste comunità".



La serata coordinata dal candidato al Senato Paolo Fontanelli, ha visto un saluto introduttivo del vicesindaco del Comune di Vecchiano Lorenzo Del Zoppo, l'intervento del candidato alla Camera Nicola Fratoianni, che ha confermato "dopo il 4 marzo il progetto Liberi e Uguali proseguirà", e diversi contributi del pubblico. E' possibile rivedere la serata sulla pagina facebook di Paolo Fontanelli e sulla pagina di Liberi e Uguali Pisa, con il video della diretta streaming .



Prossimo appuntamento con i big nazionali a Pisa domenica 25 febbraio alle ore 12.30 al circolo Arci Tom Benetollo di Isola Verde per il pranzo insieme a Roberto Speranza. Info e prenotazioni: 3402417909.