Elezioni politiche 2018: gli orari straordinari dell'Ufficio elettorale e le informazioni utili

In vista delle elezioni politiche indette per domenica 4 marzo, l’Ufficio elettorale del comune di Pisa invita tutti gli elettori a controllare la validità della propria tessera elettorale e ricorda che chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale, per ottenere il rilascio o il duplicato si può rivolgere:

all'ufficio elettorale che è in via del Moro 3 , dentro la chiostra interna, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17;

, dentro la chiostra interna, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17; agli uffici decentrati che provvederanno a effettuare la prenotazione della tessera all'Ufficio elettorale, che la invierà all'Ufficio decentrato per consegnarla al cittadino

Aperture straordinarie delll'Ufficio elettorale

Nei giorni immediatamente precedenti il 4 marzo e domenica 4 marzo l'Ufficio elettorale effettuerà le seguenti aperture straordinarie:

Venerdì 2 marzo dalle 09.00 alle 15.00 Ufficio elettorale in Via del Moro, 3

Venerdì 2 marzo dalle 15.00 alle 18.00 all'Urp

Sabato 3 marzo dalle 09.00 alle 18.00 all'Urp

Domenica dalle 07.00 alle 23.00 all'URP

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito web del comune all’indirizzo www.comune.pisa. it - sezione elettorale, dove è stata inserita una sezione appositamente dedicata alle elezioni politiche del 2018 o contattare l’Ufficio elettorale al numero 050.910340.

Uffici decentrati

Questi infine gli uffici decentrati del Comune di Pisa dove è possibile richiedere la tessera elettorale:

Ufficio decentrato 1 - Marina di Pisa, via Camillo Guidi, 2/A - Marina di Pisa. Tel.: 050 36307

Ufficio decentrato 2 - Cep, via Donizetti - c/o scuole Novelli. Tel.: 050 531436

Ufficio decentrato 3 - Putignano, via Padre Ximenes - Putignano. Tel. 050981231

Ufficio decentrato 4 - San Marco - San Giusto, via Fratelli Antoni. Tel. 050 44334

Ufficio decentrato 5 – Don Bosco, largo Petrarca, 3 Pisa. Tel. 050574135

Distaccamento Riglione, piazza della Fornace 3. Tel. 050 3161398

L’Ufficio elettorale del Comune di Pisa ha istituito un servizio di trasporto gratuito per gli elettori diversamente abili o con difficoltà di deambulazione: il servizio sarà effettuato, domenica 4 marzo, con orario 8-19 per i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Per tutte le informazioni relative all'esercizio del voto, consultare il sito web del Comune nella sezione dedicata o contattare l’Ufficio elettorale al numero 050.910.340/335.

Elezioni a Pisa: i numeri

Gli elettori totali per la Camera sono 68263 (32.312 maschi e 35.951 femmine) mentre al senato sono 63969 (30.092 maschi e 33.877). L'elettore più anziano è una donna nata il 23/09/1912, i più giovani sono 3 maschi nati il 04/03/2000.