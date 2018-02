L'INTERVISTA | Paolo Fontanelli (LeU): "Sanità pubblica e dignità ai lavoratori"

Paolo Fontanelli, deputato uscente di questa legislatura, ha una lunga militanza di sinistra. Dal '98 al 2008 è stato sindaco di Pisa. Riconfermato deputato nel 2013, è candidato capolista al Senato con Liberi e Uguali per le elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018.

1) Quali sono i punti di forza del vostro programma?

La lotta alle diseguaglianze e alle ingiustizie che hanno generato la crisi. In Italia 9 contratti su 10 sono precari, 10 milioni di persone circa rinunciano a curarsi perché non hanno soldi. Il privato tra l'altro rischia di mettere in discussione la sanità pubblica. Dobbiamo tornare ad investire nella sanità universale accessibile a tutti, ripristinare l’articolo 18 e ridare dignità ai lavoratori. E poi l'investimento in istruzione, università e ricerca, che in Italia fornisce le migliori menti peggio pagate, non valorizzate e male impiegate.

2) Quali sono le primarie problematiche di Pisa e provincia che vorrebbe portare all'attenzione del Parlamento?

Porterei l'idea per spingere sullo sviluppo del suo sistema universitario e di ricerca e un impegno nella progettazione di un investimento infrastrutturale di Pisa e della Costa toscana.

3) Quali sono invece le potenzialità da sviluppare?

Ce ne sono davvero molte, il turismo ad esempio: serve un piano che valorizzi quel patrimonio culturale, architettonico e ambientale che caratterizzano Pisa, l'area pisana, la provincia e l'area vasta. Con un sistema che faccia rete possiamo valorizzare quanto di bello abbiamo intorno.

5) Perché in definitiva un elettore dovrebbe votarla?

In questo sistema, non essendoci preferenze, si vota più il programma nazionale. Dico di votare Liberi e Uguali perché è l'unico vero voto utile, perché ha un orientamento chiaro. Per chi non è contento di come vanno le cose e pensa che ci sia bisogno di un cambiamento per costruire un'uscita da sinistra alla crisi, Liberi e Uguali si propone come il veicolo attraverso cui dare rappresentanza a questa domanda.