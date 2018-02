Elezioni politiche 2018: ecco i candidati di 'Per una Sinistra Rivoluzionaria'

La lista 'Per una Sinistra Rivoluzionaria', composta dal Partito Comunista dei Lavoratori e da Sinistra Classe Rivoluzione, è riuscita a raccogliere grazie all’impegno e al sacrificio dei suoi militanti le firme necessarie a presentarsi nella grande maggioranza dei collegi a livello nazionale, compresi quelli che fanno riferimento al territorio pisano.

"Le elezioni sono per il PCL e SCR un’occasione per raggiungere gli sfruttati e gli oppressi di questa società e proporre loro un programma di rottura col capitalismo ormai fallito e non più riformabile - scrivono i due partiti - l’obiettivo comune da cui è nata la lista è quello di lavorare all’alternativa di sistema in cui a governare sia finalmente chi lavora".

CIRCOSCRIZIONE TOSCANA, COLLEGIO PLURINOMINALE TOSCANA 2

CAMERA DEI DEPUTATI - CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

Sighinolfi Nicola nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 19-05-1984

Mazzanti Chiara nata a Barga (LU) il 14-03-1988

Salerno Francesco nato a Tricarico (MT) il 15-09-1987

Macor Luciana nata a Livorno il 28-09-1954

CAMERA DEI DEPUTATI - CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE

Collegio 10 Pisa: Sighinolfi Nicola nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 19-05-1984

Collegio 11 Poggibonsi: Marinai Marinella nata a Torino il 12-06-1955

Collegio 13 Livorno: Salerno Francesco nato a Tricarico (MT) il 15-09-1987

SENATO – CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

Aglietti Ivana nata a Cortona (AR) il 29-11-1956

Rognoni Ruggero nato a Milano il 24-07-1954

Andriolo Valentina nata a Siena il 03-01-1975

Domenici Andrea nato a Livorno l’ 11-08-1955

SENATO – COLLEGIO UNINOMINALE

Aglietti Ivana nata a Cortona (AR) il 29-11-1956

Domenici Andrea nato a Livorno l’ 11-08-1955

Rognoni Ruggero nato a Milano il 24-07-1954

